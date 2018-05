Samuele De Gregorio, orgoglio per la penisola sorrentina, vincendo campionato di sparo ad aria compressa in Repubblica Ceca

Ci scrive il padre, Luciano De Gregorio, originario di Massa Lubrense, che con grande orgoglio ci racconta i successi del figlio Samuele.

“Iniziò tutto a 5 anni fa, eravamo a Massa Lubrense per l’ estate, e comprammo a Via della Pietà a Sorrento una pistola a gas che sparava pallini di plastica” ci comincia a raccontare il padre, “Il commerciante aveva nel soppalco un tiro a segno ed a fine estate ci consiglio di fare continuare a sparare al bimbo avendo secondo lui un talento naturale”

A ritorno in Repubblica Ceca, Samuele, fu preso subito in carico dal club locale, e portato in giro a gareggiare con risultati incoraggianti.

Al secondo anno,gli fu regalato un fucile professionale e fu subito primo in tutte le gare 300/300, quell’anno vinse il suo primo campionato.

“Quest’anno ci ha dato la gioia immensa della conferma vincendo il suo secondo titolo.” ci dice emozionato il padre.

La sua specialità è aria compressa da sdraiato con bersaglio a 10 metri.

Ispirato dal grande campione olimpico e mondiale Niccolò Campriani di Firenze, Samuele, continua la sua grande passione, portando a casa sempre risultati eccezionali.

Quest’anno erano quasi 100 gli iscritti al campionato !!!

Ora il club lo ha promosso e deve sparare con il calibro 22 a 50 metri.

“Samuele è un normalissimo bimbo” ribadisce il padre” tutte le mattine prende L autobus va a scuola che frequenta con profitto ,gioca a golf , a tennis , va in palestra ed in chiesa”