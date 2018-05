Sampdoria -Napoli – Milik dal primo minuto

Oggi contro la Samp, Marek Hamsik raggiungerà le 500 partite con la maglia del Napoli. Non è lontano dal record assoluto, che appartiene a Bruscolotti con 511.

101 I precedenti in serie A Il bilancio generale tra Sampdoria e Napoli vede in vantaggio il Napoli con 36 vittorie a 29, con 36 pareggi. 122 i gol segnati dai doriani, 125 dal Napoli. Nei match sono stati segnati 2,45 gol a partita

5 I ko interni della Samp La Sampdoria ha perso cinque delle ultime sei gare casalinghe contro gli azzurri in campionato (si aggiunge un pareggio), dopo che avevano perso soltanto una delle precedenti 13 allo stadio Ferraris.

Elseid Hysaj «Se restiamo tutti, faremo un altro grande campionato. La Juventus è grande? Ma anche noi abbiamo dimostrato la nostra forza»

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: Milik dal primo minuto

„Con il Napoli che non ha più nulla da chiedere al campionato, spazio al polacco che cerca la forma in vista dei Mondiali in Russia“

Sampdoria-Napoli alle ore 20,45 a Marassi per la 37esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Gavillucci di Latina.

I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Tonelli, Koulibaly, Ghoulam, Maggio, Milic, Mario Rui, Hysaj, Jorginho, Allan, Diawara, Zielinski, Rog, Leandrinho, Hamisik, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Il Napoli non ha più obiettivi, con la Juve a -6 ma tecnicamente già campione d’Italia. Sarri concede quindi la chance da titolare ad Arkadiusz Milik, che cerca la forma giusta per i Mondiali in Russia, a cui prenderà parte con la Polonia. Le formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Caprari.