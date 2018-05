Sampdoria 0-2 Napoli. È sempre bello vincere. Christian Mulier

Il Napoli vince a Marassi contro una Sampdoria che non si rende mai pericolosa, soprattutto a causa delle assenze di Quagliarella e Zapata. Al Napoli nel primo tempo viene annullato un gol di Mertens dopo pochi minuti, poi il pallino rimane sempre della squadra azzurra. Una partita che sembrava non sbloccarsi, invece si sblocca nel secondo tempo con il gol di Arek Milik, che entrato pochi minuti prima al posto di Mertens, s’inventa un gol all’incrocio dei pali imprendibile per Belec. Il Napoli chiude la pratica a dieci minuti dal termine con Raul Albiol che sfrutta un calcio d’angolo alla perfezione. La Juventus contemporaneamente vince il settimo scudetto consecutivo a Roma con un pareggio. Ora si pensa al futuro con gli occhi puntati all’incrocio Sarri-De Laurentis che deciderà il futuro della squadra. Dopo l’incontro di ieri e oggi c’è molto ottimismo sulla questione con una maggior probabilità che il tecnico toscano resti sulla panchina azzurra.

Christian Mulier