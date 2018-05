Salvemini Speech, una serie di incontri con gli Ex Alunni autorevoli del Salvemini di Sorrento

“Salvemini Speech”, questa la nuova idea lanciata dall’Associazione “Gli Ex del Liceo Salvemini”: un ciclo di lectio magistralis e incontri culturali, con al centro il dibattito sui maggiori temi di attualità e di visione nell’ambito delle scienze, delle tecnologie, della società e della geopolitica. L’iniziativa, che sarà inaugurata sabato 5 maggio alle 11 a Sorrento al Teatro Sant’Antonino (Cattedrale), avrà cadenza semestrale e vedrà ospite, di volta in volta, un diplomato eccellente del Liceo Salvemini, distintosi in Italia e nel mondo per meriti e capacità di innovazione nel proprio campo professionale. L’incontro sarà strutturato con un dialogo circolare, grazie al quale le nuove generazioni e tutti coloro che vorranno partecipare avranno l’opportunità di confrontarsi e discutere con l’ospite.

Protagonista del primo incontro, un vero e proprio impact speaker, sarà Carlo Aversa, diplomato classe 1976, laureato in Ingegneria meccanica a Napoli, specializzato prima a Oxford poi ad Harvard e attualmente docente dell’Università di Pechino e consulente aziendale. L’argomento trattato sarà “La tecnologia del futuro: il mondo tra vent’anni”.

“Una delle mie speranze – dichiara il Presidente Filippo Attanasio – è provare, attraverso le attività che l’Associazione si propone, a creare o risvegliare partendo dalla fucina formativa che è il Liceo Salvemini, una più convinta e consapevole voglia di crescita umana e sociale; una nuova, sana, tensione a tendere verso ideali personali e comunitari più alti, volti al progresso. La strada giusta da perseguire secondo i principi fondanti dell’Ente è coinvolgere non una, ma tutte le generazioni della Penisola Sorrentina mettendo in condivisione esperienze, diverse e magnifiche, punti di vista di ieri e di oggi. Tutto ciò serve a renderci cittadini migliori. Cittadini che per crescere professionalmente non possono farlo senza dare qualcosa alla loro comunità, al di là dell’età e dell’attuale punto del cammino di studio o lavorativo in cui ci si trova. Questa deve e vuole essere la nostra stella polare. La comunità”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la dirigenza scolastica dell’istituto guidato da Patrizia Fiorentino. La campagna di adesione all’Associazione è costantemente aperta durante tutto l’arco dell’anno, ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: https://gliexdelliceosalve.wixsite.com/ilmiosito/aderisci o scrivendo all’email istituzionale: gliexdelliceosalvemini@gmail.com.