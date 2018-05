Salerno. “Il mio Diario” V edizione – la Polizia di Stato distribuisce le agende 2018-2019 alle primarie

La Polizia di Stato, per l’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e con il sostegno del Ministero dell’Economia e Finanze, ha rinnovato l’iniziativa di distribuire l’agenda scolastica denominata “Il mio diario”. Partner dell’iniziativa di quest’anno anche il gruppo bancario BNL Paribas.

Il progetto, giunto ormai alla 5^ Edizione, prevede la distribuzione di circa 50.000 copie dell’agenda agli studenti delle classi 3^ e future 4^, degli Istituti primari delle province di Cuneo, Trieste, Modena, Pisa, Latina, Salerno, Lecce, Crotone, Caltanissetta, e Oristano.

Protagonisti grafici del progetto sono, anche quest’anno, i due super eroi, “Vis” e “Musa”, che accompagneranno gli studenti per l’intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione, insieme a docenti e genitori, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza.

In data 17 maggio 2018, organizzata dalla Questura di Salerno, si terrà una giornata evento con la cerimonia di consegna delle agende presso l’Istituto Statale Comprensivo G. Barra di Salerno, in Via Lungomare Trieste 17, che avrà valore simbolico, alla presenza del Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, a cui parteciperanno il Prefetto della Provincia di Salerno, Salvatore Malfi, Autorità civili e religiose, i Dirigenti del Miur regionali e provinciali, il Dirigente della BNL di Salerno ed i Responsabili locali di Telethon.

Dal giorno seguente, i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti Primari Statali della Provincia di Salerno potranno disporre il ritiro delle agende scolastiche destinate agli alunni delle attuali 3^ classi, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Salerno (urp.quest.sa@pecps.poliziadistato.it – Tel. 089.613470), in Piazza Giovanni Amendola 16 – 84122 – Salerno.

Gli organi d’informazione sono invitati a partecipare per dare ampio risalto mediatico all’evento.