Salerno lancia auto contro la discoteca Sea Garden terrore nella movida, dieci feriti

La cieca follia del sabato sera che si sarebbe potuta trasformare in una strage. Si lancia con l’auto dentro ad un locale della movida e ferisce dieci persone. È accaduto nella nottata tra sabato e domenica al disco club Sea Garden, in via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, dove un uomo originario del Napoletano ha rischiato di causare una vera e propria tragedia, probabilmente non rendendosi conto della gravità del gesto di cui si è reso protagonista. Per fortuna, però, nessuna delle dieci persone soccorse dai volontari del 118 è in pericolo di vita sebbene quattro di loro siano state ferite in modo serio dall’uomo che aveva già in precedenza perso il controllo facendo una scenata sia dentro che fuori dal locale.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo originario di Ottaviano si sarebbe presentato davanti al locale intorno all’una. Avrebbe chiesto insistentemente di entrare ma gli uomini della security, notato l’evidente stato d’ebbrezza in cui versava il nervoso avventore, hanno ritenuto opportuno non concedergli l’accesso alla discoteca. Sembra, infatti, che l’uomo chiedesse di entrare per vedere alcune persone, richiesta che ha insospettito gli agenti della sicurezza del locale che hanno poi riferito anche alle forze dell’ordine la palese e a tratti violenta alterazione dell’uomo.

Urlando e sbraitando, l’uomo si sarebbe momentaneamente allontanato. Poi, probabilmente approfittando di un momento di confusione all’entrata del locale, è poi riuscito a introdursi nel disco club facendo notare la propria presenza in sala. Come da protocollo, i buttafuori sono intervenuti prima chiedendogli di darsi una calmata e di non infastidire le persone presenti nel locale e poi invitandolo a guadagnare l’uscita onde evitare lo scoppio di risse e litigi. Per tutta risposta l’uomo avrebbe cominciato a inveire contro la security facendo addirittura volare qualche schiaffo. Dopo questo secondo episodio, avvenuto nel giro di un’oretta circa, è stata allertata la polizia che giunta sul posto ha identificato l’uomo che lamentava il danneggiamento della sua protesi dentale a causa dei colpi che diceva di aver ricevuto dai buttafuori. I poliziotti, invitandolo a stare calmo, gli hanno prospettato l’ipotesi di sporgere regolare denuncia per quanto accaduto chiedendogli anche di allontanarsi.

L’uomo che continuava ad apparire visibilmente ubriaco e agitato, si sarebbe momentaneamente allontanato. Probabilmente ancora in preda ai fumi dell’alcol ed alla rabbia, sarebbe salito a bordo della sua macchina con la quale è arrivato fin davanti al locale. Improvvisamente avrebbe accelerato e si sarebbe fiondato contro l’entrata del locale. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’accaduto avrebbe provocato una decina di feriti. Quattro di essi avrebbero riportato ferite mediamente gravi che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il locale si è svuotato velocemente e sul posto, oltre ai volontari del 118, sono tornate le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. L’uomo sarebbe stato denunciato a piede libero. Carmen Incisivo , IL Mattino