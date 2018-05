Salerno, la sposa è in ritardo: la celebrazione inizia senza di lei

Imbarazzo e sconcerto per quanto accaduto questa mattina nella chiesa di Maria SS. del Rosario di Pompei a Mariconda. Al Matrimonio, l’appuntamento per la funzione era alle 10:30, il parroco però alle 10:31 ha iniziato la messa nonostante sull’altare ci fosse solo lo sposo. Lo scrive l’Occhio di Salerno.it

La poca “elasticità” del Sacerdote ha fatto mormorare i presenti, a messa iniziata, infatti, alle 10:37 è arrivata la sposa giunta in Chiesa tra lo stupore generale. La sposa, ovviamente, in lacrime per quanto accaduto. Non sono mancati gesti evidenti di malcontento tra i fedeli presenti in Chiesa, increduli per quanto successo.