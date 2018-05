Salerno: una donna polacca scappa dall’ospedale Ruggi D’Aragona portando con se’ il figlio neonato, mobilitate le forze dell’ordine. Il Tribunale le aveva tolto l’affidamento dell’altro figlio

05/05/2018 – E’ caccia alla donna che ieri sera è fuggita via dall’Ospedale Ruggi portando con se il figlio che era ricoverato presso il reparto di Neonatologia terapia intensiva neonatale del plesso di via San Leonardo Nonostante il divieto dei giudici del Tribunale di Salerno che disponevano la permanenza del piccolo al Ruggi la donna, insieme a un uomo, ieri sera alle 21, all’interno dell’ospedale di Salerno, ha portato via il bimbo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, di origini straniere, dopo aver allattato il piccolo, si è allontanata portando con sé il neonato eludendo la sorveglianza del personale di turno.Pochi minuti dopo, allorquando le infermiere hanno constatato l’assenza del bambino, è stata immediatamente allertata la sorveglianza interna e sono state chiamate le forze dell’ordine che hanno attivato tutti i mezzi per la ricerca di madre e figlio sul territorio. Dai filmati della videosorveglianza è emerso che la donna e il bambino, collocato in un porta enfant, erano insieme a un uomo e si sono allontanati in direzione della stazione Arechi della metropolitana. Proseguono serrate le operazioni di ricerca. I medici della Neonatologia assicurano che il bambino è in buone condizioni di salute.IL COMUNICATO DELL’AOU ‘RUGGI’. La Direzione Strategica dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno comunica che ieri sera, intorno alle ore 21.00, una donna di nazionalità straniera, il cui figlio era ricoverato presso la Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale del Plesso Ruggi ed ivi trattenuto su disposizione del Tribunale, dopo aver allattato si è allontanata portando con sé il neonato eludendo la sorveglianza del personale di turno. Pochi minuti dopo, allorquando le infermiere hanno constatato l’assenza del bambino, è stata immediatamente allertata la sorveglianza interna e sono state chiamate le Forze dell’Ordine che hanno attivato tutti i mezzi per la ricerca di madre e figlio sul territorio.Dai filmati della videosorveglianza è emerso che la donna e il bambino, collocato in un parta enfant, erano insieme ad un uomo e si sono allontanati in direzione della Metropolitana. Proseguono serrate le operazioni di ricerca. Si sottolinea che, come assicurato dai medici della Neonatologia, il bambino è in buone condizioni di salute. La Direzione Strategica sta collaborando attivamente con le Forze dell’Ordine sin dai primi minuti successivi all’accaduto per una celere soluzione del caso.E’ di origini polacche ed e’ giovane la donna che, ieri sera intorno alle 21, ha portato via, eludendo la sorveglianza del personale, il proprio figlio neonato dal reparto di Neonatologia – Terapia Intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, quando invece avrebbe potuto solo allattarlo. Erano stati i giudici del tribunale dei Minori a disporre la misura restrittiva quale forma di tutela del minore. La posizione circa l’affidamento del bimbo alla donna era in valutazione. Secondo quanto si e’ appreso, in precedenza le era gia’ stato tolto un altro figlio. Non sono noti i motivi per i quali fosse stata messa in discussione la potesta’ genitoriale della cittadina polacca che, per portar via il bimbo, lo ha sistemato in un porta enfant. Inoltre, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio salernitano e’ emerso che madre e figlio erano insieme a un uomo che la donna presentava come il proprio compagno. Quando il personale sanitario ha constatato l’assenza del bambino, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, sia la polizia. I militari dell’Arma, in particolare, hanno perlustrato la zona e si sono diretti verso l’abitazione di alcuni parenti della donna. Gli agenti della Questura di Salerno si sono trattenuti fino alle 2 al plesso Ruggi per raccogliere tutte le informazioni utili al caso. Intanto, la direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria salernitana ha avviato una commissione d’inchiesta che raccolga i dati utili per individuare eventuali responsabilita’ anche a tutela del personale ospedaliero e delle famiglie che hanno i bambini in custodia nel reparto.