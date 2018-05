Salernitana-V.Entella, probabili formazioni: Colantuono sceglie il 3-4-3 e conferma Akpa Akpro

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Tuia, Schiavi, Monaco; Casasola, Akpa Akpro, Minala, Vitale; Rosina, Bocalon, Sprocati. A disp. Russo, Asmah, Mantovani, Popescu, Ricci, Kiyine, Signorelli, Odjer, Di Roberto, Orlando, Palombi, Rossi. All: Stefano Colantuono

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Ardizzone, Troiano, Crimi, Aliji; De Luca, La Mantia. A disp. Paroni, Massimo, De Santis, Brivio, Nizzetto, Acampora, Eramo, Currarino, Di Paola, Llullaku, Aramu, Petrovic. All: Alfredo Aglietti

ARBITRO: Sig. Antonio Rapuano di Rimini (De Troia/Sechi) IV uomo: De Santis

Da un lato gli esperimenti e dall’altro la voglia di continuare a far punti, nonostante la salvezza sia ormai in cassaforte. Cambia ancora Stefano Colantuono, che dopo il 3-5-2 di Perugia quest’oggi testerà anche un più offensivo 3-4-3. Davanti a Radunovic ci saranno Tuia, Schiavi e Monaco, con Casasola e Vitale a presidio delle fasce e la coppia, inedita, Minala-Akpa Akpro in mezzo al campo. Davanti spazio al tridente formato da Rosina, Bocalon e Sprocati. Si rivede Orlando in panchina, mentre restano a casa Bernardini (infortunato), Zito, Adamonis e Della Rocca (scelta tecnica).

Solito 3-5-2 per l’Entella di Alfredo Aglietti, a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. L’ex tecnico dell’Ascoli dovrà rinunciare all’ex Gatto e al centrocampista Icardi, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo. In porta con ogni probabilità toccherà a Iacobucci, con Benedetti, Ceccarelli e Pellizzer in difesa. A centrocampo ci saranno Belli, Ardizzone, Troiano, Crimi ed Aliji. In attacco spazio alla coppia De Luca-La Mantia.

Sarà possibile seguire la gara in diretta radiofonica esclusiva su Radio Bussola 24: lungo prepartita a partire dalle 14:00, poi il racconto integrale della gara e il post-partita con le interviste live dalla sala stampa dello stadio Arechi.