Sagristani: passione civile e politica nei giovani di “viviAmo S.Agnello”

Ho letto il comunicato diffuso dall’associazione “viviAmo S.Agnello” promossa dall’avvocato Salvatore Caputo. E’ un testo denso di passione civile e politica. Di questo entusiasmo e di questi giovani c’è bisogno nella vita della nostra comunità. Auspico l’impegno e la valorizzazione di queste energie positive e propositive. Nessuno può avere il monopolio sulle cose da fare per il bene del paese, pertanto, è quanto mai necessario avviare una interlocuzione con tutti i soggetti in grado di indicare obiettivi concreti e realizzabili per migliorare S.Agnello. Sono convinto che di questi giovani e di questo entusiasmo non potremo fare a meno nel presente e nel futuro di S.Agnello.

Piergiorgio Sagristani