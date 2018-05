Romina Power pubblica e quella foto “romantica” a Capri

Da tempo le due si sfidano a colpi di accuse e veleni dopo la rottura di Al Bano con la sua compagna pugliese. Romina qualche tempo fa aveva promesso di evitare provocazioni sui social e di rilasciare interviste che riguardavano la Lecciso. Eppure su Instagram, proprio nelle stesse ore in cui il cantante ha rivelato ad Oggi che il suo amore per Loredana è durato soltanto tre anni, Romina pubblica una foto che non è passata inosservata. Lei giovanissima con una chitarra in mano è a Capri e compone una canzone, una di quelle che la porteranno al successo con Al Bano. Probabilmente a scattare la foto è stato lo stesso cantante di Cellino San Marco: “Ritrovato una foto di qualche tempo fa. Componendo una canzone a Capri. Capri e’ sempre fonte di inspirazione”. E qualcuno sui social sostiene che quella foto così malinconica e nostalgica possa essere un messaggio proprio per il suo ex marito. Una voglia di tornare a quel passato in cui erano uniti davanti al mare…