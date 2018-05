Roma. Galleria Pio Monti. Presentazione dell’ultimo romanzo di Francesco Serrao, Viaggio all’interno di me stesso, Laruffa editore, con la copertina di Fosco Valentini.

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentazione da Pio Monti dell’ultimo romanzo di Francesco Serrao, Viaggio all’interno di me stesso, Laruffa editore, con la copertina di Fosco Valentini.

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la galleria Pio Monti (piazza Mattei 18, Roma) sarà presentato l’ultimo romanzo di Francesco Serrao, Viaggio all’interno di me stesso (Laruffa editore) con la copertina di Fosco Valentini.

Interverrano insieme all’autore: Furio Colombo, Giovanni Martinotti, Stefano Silvestri, Armando Veneto.

Precisa Furio Colombo: “In questo libro di storie che vogliono essere narrate personaggi che intendono esistere si presentano in tutte le fenditure del discorso febbrile che sembra rivolto solo a se stesso, e su se stesso, ed esistono e occupano spazio grande come un racconto per il solo fatto di essere apparsi (…) l’autore, voglia o non voglia è poeta, e gli rispondono (…) voci in sequenze (come canti a cappella) che si fanno sentire in piena autonomia dalla volontà di isolamento dell’autore. Bisognerebbe leggere ad alta voce per sentire, limpido, un suono di poesia. La poesia non è un sussurro, ha la voce forte e un protagonismo a cui non puoi sottrarti”.

La serata sarà accompagnata da un concerto d’improvvisazione di Enrico Morsillo al pianoforte.

Ecco una scheda sull’autore:

Francesco Serrao nasce nel 1946 a Roma, dove vive. E’ laureato in Scienze Politiche.

Le sue poesie appaiono inizialmente su Paragone (1973) e su Nuovi Argomenti (1974), mentre la sua prima raccolta Elisir di mezzanotte – “Premio Sila” per l’opera prima – esce nel 1975 (Franco Maria Ricci). Dello stesso anno è Vita Borghese (Feltrinelli) con prefazione di Alberto Moravia, e del 1978 La lepre nei campi (Guanda). Negli anni 1981- 1982 – 1983 partecipa al “Festival Internazionale dei Poeti”. E’ presente con Il vento e la strega nella raccolta “Nuovi Poeti 3” (Einaudi 1984). Nel 1985 esce Tra notte e mattino (Garzanti) “Premio Traiano” di Benevento. Con Le maschere della notte (Garzanti 1989), vince il “Premio Brutium” di Tropea ed è finalista al “Premio Alfonso Gatto” di Salerno nel 1990. Nel 1989 pubblica Il boscaiolo magico e la civetta (Giancarlo Politi) una favola con illustrazioni di un gruppo di artisti che daranno vita ad una mostra alla galleria Pio Monti. Scrive di critica letteraria, cultura e costume su riviste e giornali e intervista gente dello spettacolo; a Parigi Jeanne Moreau e Nicole Garcia. Sue poesie appaiono nel 1990 nelle raccolte antologiche “Poesie d’amore” e “Poesia italiana del Novecento” (Newton Compton). Nel 1994 vede la luce, con prefazione di Attilio Bertolucci, Eleonora (Passigli) che vince il “Premio Penna” a Città della Pieve. Nel 1996, Valli Lontane (Passigli) con prefazione di Enzo Siciliano; presso lo stesso editore usciranno, rispettivamente nel 1998 e nel 2002, Ombre dal mar venute, con prefazione di Walter Pedullà e La locanda della polvere grigia con prefazione di Enzo Siciliano. Segue un silenzio che dura otto anni, interrotto dalla raccolta Lungo il mar Tirreno (Laruffa, 2010) con cui vince la XVI edizione del “Premio Palmi” per la poesia. E’ del 2012 In treno nel tardo pomeriggio (Laruffa) prefazione di Santino Salerno, mentre il romanzo L’ assassino dal cappotto blu (Laruffa) esce nel 2015, con prefazione di Elio Pecora.

Maurizio Vitiello