Roma: autobus prende fuoco ed esplode in pieno centro

08/05/2018 – Un autobus del servizio pubblico ha preso fuoco in pieno centro a Roma, in via del Tritone, mentre era in servizio di trasporto. Un forte boato ha subito fatto scattare i livelli di sicurezza nella zona, nevralgica. Non appena resosi conto delle prime fiamme, l’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo e poco dopo c’e’ stata l’esplosione. Al momento non si segnalano conseguenze per i passeggeri ne’ per le persone che si trovavano in strada in quel momento. Nella zona si e’ levato un gran fumo e le forze dell’ordine stanno facendo allontanare la gente in strada ed invitando quanti abitano nei palazzi che si affacciano sulla strada o vi lavorano a non aprire le finestre. Sul posto diversi automezzi dei vigili del fuoco.Le fiamme che hanno avvolto il mezzo pubblico hanno danneggiato anche la facciata di un palazzo ottocentesco di Via del Tritone e diverse vetrine dei negozi, fatti evacuare immediatamente dalle forze dell’ordine. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, l’autista del mezzo, dopo aver fatto scendere i passeggeri, avrebbe tentato di spegnere le fiamme con due estintori in dotazione. Subito dopo, pero’, le fiamme si sarebbero propagate al serbatorio del bus provocando una forte espolosione.