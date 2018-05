Roma. AL GHETTO CONTEMPORANEAMENTE 20 | DANCING TOGETHER con Giovanni Impellizzieri.

Articolo di Maurizio Vitiello – AL GHETTO CONTEMPORANEAMENTE 20 | DANCING TOGETHER con Giovanni Impellizzieri.

La galleria

Pio Monti Arte Contemporanea

(Piazza Mattei, 18 – Roma)

invita alla serata di

al Ghetto contemporaneamente 20 “Dancing together”

con Giovanni Impellizzieri

dalle ore 18,30.

Martedì 8 maggio 2018, dalle ore 18,30 alle 20,30, le gallerie di ARTUGHET presentano per AL GHETTO CONTEMPORANEAMENTE 20, 5 performances di GIOVANNI IMPELLIZZIERI dal titolo Le toi de moi/ Neverending Poem.

Il coreografo e performer si sposterà da una galleria all’altra dando forma a una danza del girovagare, pensata per ogni spazio.

“L’insieme dei gesti si riversano in movimenti che confluiscono nella danza costituendo un alfabeto di matrice visiva, un collage cinestesico di momenti scolpiti nello spazio. I gesti sono mostrati per incorporare un’intelligenza mentale e fisica, il movimento, percepito come qualcosa che il corpo non produce ma come una circostanza che è registrata su di esso, cessa di funzionare simbolicamente e assume il carattere di indice, fisica manifestazione di una causa. L’osservatore, con il quale si vuole instaurare una relazione ritmica e visiva, vede e apprende la costruzione della coreografia in un sistema che si rivela come informazione piuttosto che come estetica: un’estetica dell’informazione più che informazione di un’estetica”.

La ricerca artistica di Giovanni Impellizzieri è inscritta nell’ottica di un pensiero relazionale e politico, legato essenzialmente alla nozione di libertà, e pone il quesito: come muoversi politicamente? Come inventare, attivare, ricercare, un movimento cui il solo significato e direzione è esercizio sperimentale di libertà?

Giovanni Impellizzieri nasce a Milazzo nel 1984.

Ha studiato design industriale presso l’ISIA, Istituto superiore per le industrie artistiche di Roma. Coreografo e performer attraversa diversi mezzi di produzione artistica: poesia, musica, arti visive, danza.

Orari e luoghi:

18,30 – Pio Monti Arte Contemporanea, “Alexandra Bolgova.“ – Piazza Mattei 18, www.piomonti.com

19,00 – Honos Art, “Pedro Cano” – Via dei Delfini, 35, www.honosart.com

19,30 – Anna Marra Contemporanea, “Licia Galizia” – Via Sant’Angelo in Pescheria 32, www.annamarracontemporanea.com

20,00 – Valentina Bonomo Roma, “Ra di Martino” – Via Del Portico D’Ottavia 13, www.galleriabonomo.com

20,30 – Galleria Edieuropa QUI arte contemporanea, “Giuseppe Capitano” – Piazza Cenci 56, www.galleriaedieuropa.it

in contemporanea la mostra di

Alexandra Bolgova

a cura Gian Marco Montesano

testo in catalogo di Valerio Dehò

fino al 19 maggio 2018

Da seguire.

Maurizio Vitiello