Riunita Commissione Paritetica, Assessore Emilio Caterino: “Insieme verso la stessa direzione”

AVERSA. Nella mattinata di venerdì 25 maggio si è riunita la Commissione paritetica. All’incontro pubblico hanno preso parte l’assessore all’istruzione Emilio Caterino, il consigliere con delega edilizia scolastica Giovanni Innocenti, il legale rappresentante della società cooperativa addetta alla refezione, Luigi Russo, la dottoressa Gemma Accardo, dirigente pubblica istruzione e Rup, ed un membro della commissione in rappresentanza dei genitori.

“Sono stati sviscerati i principali problemi in relazione ai quali gli organi amministrativi lavoreranno a piè battente – dice l’assessore all’istruzione Emilio Caterino -. Tra i temi affrontati, il servizio di ricarica automatica di cui le famiglie potranno usufruire in terminali ufficialmente riconosciuti da ricondurre a realtà commerciali concorrenti per l’avviso che verrà indetto dall’ente comunale nelle prossime settimane. In questo modo, non sarà più necessario sottoporre la ricevuta ai funzionari del comune di Aversa.

Altresì, sono stati accettati dei suggerimenti da parte del membro in rappresentanza dei genitori mentre il legale della società vincitrice della gara ha spiegato come i controlli effettuati avvengano almeno 10 volte al mese. Sono state analizzate, inoltre, le relazioni redatte dal DEC Mastronardi in occasione delle visite effettuate presso i refettori e presso il centro cottura. Il servizio di refezione- conclude – terminerà, per la scuola dell’infanzia, l’8 giugno, e per le elementari il 15 giugno”.