Riunione regionale “Senza Zaino” a Positano

E’ una delle migliori esperienze didattiche innovative d’Italia e per questo ha meritato di essere annoverata, dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), tra le avanguardie educative. Stiamo parlando delle «Scuole senza Zaino», il cui obiettivo è di garantire agli studenti un percorso di formazione individualizzato e motivante, attraverso un ripensamento radicale degli spazi e delle modalità di apprendimento.

Cattedra e file di banchi, infatti, lasciano il posto a tavoli di lavoro per gli alunni e scaffali per i materiali didattici, che vengono utilizzati in comune e lasciati a scuola, rendendo pertanto inutile il pesantissimo zaino tradizionale. Si fa leva, inoltre, sull’autonomia e la responsabilità di ciascun alunno, chiamato a svolgere un ruolo attivo nella realizzazione delle varie attività scolastiche, in un’ottica massimamente inclusiva.

Questo rivoluzionario modello educativo è approdato anche in Costiera Amalfitana, ed è stato realizzato nel corso dell’a.s. 2017/18 alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano e Praiano, ottenendo un ottimo feedback da parte dei genitori, che hanno partecipato, con grande entusiasmo, al “Senza Zaino Day” dello scorso 16 maggio.

E la scuola di Positano ospiterà, lunedì 28 maggio, anche un importante incontro dei Dirigenti Scolastici che in Campania hanno aderito alla rete “Senza Zaino”, per discutere della situazione regionale e dell’incremento e sviluppo futuro del modello, con la responsabile della direzione nazionale Iselda Barghini.

Un appuntamento rilevante, quindi, nell’ambito di una strategia di ripensamento dei modelli educativi tradizionali, che potrà segnare, ci auguriamo, un nuovo inizio per la scuola dell’intera Campania.

