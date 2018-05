Rispuntano le foto di Meghan, la futura sposa del principe Harry, in costiera amalfitana. Meta del viaggio di nozze?

Nell’estate 2016, quando ancora era lontano il fidanzamento ufficiale con Harry d’Inghilterra, che sposerà il prossimo 19 maggio, Meghan Markle si concedeva una vacanza in costiera amalfitana con la sua migliore amica Jessica Mulroney, che sarà la sua damigella d’onore alle nozze. In quell’occasione le due ragazze scattarono diverse foto per immortalare i bei momenti e, a pochi giorni dalle nozze principesche, alcune di queste immagini che ritraggono Meghan nella splendida cornice dei nostri panorami mozzafiato. E chissà che la coppia di sposini non decida di trascorrere qualche giorno della luna di miele proprio nella costiera amalfitana.