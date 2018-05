Rimini. La Costa d’Amalfi fa il pieno di medaglie nel campionato di ginnastica ritmica

Si è svolto a Rimini dal 27 aprile al 1 maggio il campionato di ginnastica ritmica. La partecipazione all’evento, organizzata dal comitato provinciale Libertas di Salerno e diretta da Carmine Adinolfi, ha visto la presenza di numerose atlete della Costiera Amalfitana. La manifestazione si è svolta presso il palazzetto dello sport RDS Stadium ove sono state accolte le nostre società costiere. Segnaliamo tra queste la “Sport and Sun” di Conca dei Marini e la “Rebellum” di Ravello, dirette dai tecnici federali Jessica D’Amato e Federica Capone. Le ginnaste della “Sport and Sun” si sono aggiudicate 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi, mentre la “Rebellum” ha totalizzato 5 ori, 3 argento e 4 bronzi. Grande soddisfazione per i due tecnici federali e per le giovanissime atlete che si ripromettono di ritornare a gareggiare l’anno prossimo più determinate che mai e ad affermare la presenza della Costiera Amalfitana nell’olimpo della ginnastica ritmica. . Le ginnaste in gara della “Sport and Sun” Marta Incolti Arianna Cavaliere Rossella Pignulo Giusy Proto Angelica Severino Rosa Cuomo Sara Palladino Elisabetta Torres Antonia Marino Marianna Esposito Luisa Passero Annamaria Amendola Aurora Severino Clelia Parlato “Rebellum” Eva Cantarella Eleonora Fraulo Gioia Sorrentino Veronica Sorrentino Ekaterina Aurioso Milena Cioffi Giorgia Cioffi Federica Staiano Elena Civale Noemi Proto Nerea Bruno Carmen Ruocco Ilaria Cioffi Carla Palumbo