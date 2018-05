In ricordo della Maestra Raffaela Autuori Di Blasi

Massimo D’Azeglio sottolineava ne’ “I miei ricordi” quale fosse il compito dei maestri, “lavorare per il bene comune, educando le coscienze coll’ esempio, la parola e la penna”. Nella giornata di ieri è mancata ai vivi la Maestra Raffaela Di Blasi, nata Autuori, figura storica del corpo didattico delle Scuole Elementari “G.Barra”. La classe è una piccola collettività fatta di diritti e doveri e la Maestra Di Blasi ha saputo guidare diverse generazioni di giovanissimi allievi delle più diverse estrazioni sociali, allevandoli in fraterna collaborazione e lieta operosità. Laddove, infatti, vi è benevolenza e senso di appartenenza non si verificano né atti di vere e proprie persecuzioni, né forme di solitudine ed isolamento volontari o subiti. Tutti gli allievi, divenuti ormai adulti, nel tributarLe il più grato ricordo, vogliono rassicurarLa che “No, non si scoraggeranno mai ”, come Lei ha insegnato. La cerimonia funebre verrà celebrata questa mattina nella Chiesa di Santa Lucia, alle ore 9,15. Nel rinnovare commossamente il ricordo della sua figura umanissima, Palmyra Rosetta Amato, Olga Chieffi, unitamente all’intera redazione di Le Cronache, si stringono con grande affetto a Gianni, Giuliana, Lorenzo, Maria, Vincenzo, Maddalena e Oksana, esprimendo le condoglianze più vive all’intera famiglia.