Ricomincia la stagione delle Crociere: avvistate due navi nel mare di Amalfi – FOTO

La crociera è uno dei tipi di vacanza più apprezzati al mondo, consente ai viaggiatori di visitare le acque più affascinanti del pianeta e le località balneari più incantevoli al mondo. La Costiera Amalfitana è sicuramente una tappa favorita dai tanti che si cimentano in questo tipo di viaggio.

Un modo di viaggiare le cui origini sono antichissime, anche se solo recentemente è entrato nell’immaginario collettivo della tipica vacanza. In realtà, anticamente, la crociera non era fine a se stessa, ma spesso aveva l’obiettivo di arrivare ad una destinazione lontana, magari dall’altro lato di un oceano. Oggi, invece, il viaggio in sé è più importante della destinazione da raggiungere.

Questa mattina sono state avvistate due splendide navi da crociera nelle acque di Amalfi. Una di queste, la Seaborn Encore LB3 viene dalle Bahamas, ed è stata la prima unità realizzata per il brand Seabourn Cruise Line. E’ stata costruita secondo le caratteristiche e le soluzioni tecniche d’avanguardia che fanno di Seabourn uno fra i brand di maggior prestigio nel segmento extra-lusso: è dotata di 300 spaziose suite tutte con balcone privato.