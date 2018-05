Richard Gere e la moglie Alejandra Silva raccontano alla rivista “Hola!” la nascita del loro amore a Positano

L’attore Richard Gere (68 anni) e la socialite spagnola Alejandra Silva (35 anni) si sono sposati il 5 maggio scorso nel rach dell’attore a Pound Ridge dopo tre anni di fidanzamento. I due hanno debuttato insieme in Italia al Festival del Cinema di Taormina. La coppia ha rilasciato un’intervista alla rivista di gossip americana “Hola!” nella quale parla della propria storia d’amore nata a Positano, durante un party a Villa Treville. Da quel momento i due non si sono più lasciati e, dopo tre anni, hanno coronato il loro sogno d’amore. Ancora una volta Positano si trasforma nella cornice magica di una storia romantica e non importa se i protagonisti siano famosi, come in questo caso, o si tratti di persone “comuni” che hanno deciso di unire i loro destini tra i panorami mozzafiato della perla della costiera.