Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Associazione Hike & Fly

Tutto organizzato per oggi , il comune di Maiori si sarebbe trasformato nella patria del Volo libero ,

il sogno dell’ uomo, che fu già di Leonardo , sarebbe stato realtà proprio nel piccolo borgo della

costa d’ amalfi , dove le prenotazioni per il volo erano giunte da tutto il mondo, gli organizzatori

in visibilio : Piloti dal Portogallo , dal Canada , da tutta Italia , pronti a partecipare ad una delle più

belle manifestazioni mai immaginate , centinaia di vele che avrebbero riempito i cieli di Maiori e

che contestualmente avrebbero premiato il migliore scatto dall’ alto, restituendo agli ospiti l’

angolazione più accattivante del paradiso costiero .

Ma tutto questo non è stato possibile , a causa di una delle ragioni più meschine ipotizzabili .Si

!perché la retromarcia del primo cittadino, che pure aveva assicurato in passato la disponibilità

agli organizzatori per la realizzazione dell’evento, ha la peggiore delle motivazioni e cioè, una

rivalsa di tipo personale , in merito alla posizione assunta dal vicepresidente dell’ associazione

Proto Giovanni che riveste il ruolo di consigliere comunale a Minori e che negli scorsi giorni aveva

sollevato dubbi sull’ amministratore della società in house Miramare srl del comune di Maiori ,

soggetto accusato di Bancarotta per il fallimento di una società di gestione rifiuti . Proprio questa

sarebbe la motivazione che, a detta di un assessore di Capone , lo avrebbe indotto alla

retromarcia ,ma lo stesso sindaco interpellato per chiedere chiarimenti sull’accaduto,rimanda

pretestuosamente ad una responsabilità del comandante dei vigili urbani , che secondo le stesse

fonti sarebbe anch’ esso estremamente contrariato con Proto per una vicenda che lo vide

coinvolto in un procedimento penale per dover giustificare i suoi atti in merito alla gara d’ appalto

Smart Project gestore del servizio strisce blu a Maiori incriminata per infiltrazioni mafiose .

In questa vicenda l’ unica perdente risulta essere la città di Maiori, che purtroppo ha subito una

ripicca personale da parte di chi dovrebbe avere un unico interesse: Il bene comune