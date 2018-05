Ricetta speciale dall’alberghiero di Vico Equense “De Gennaro”

PASTA ALLA CREMA DI ASPARAGI E SPECK.

La pasta alla crema di asparagi e speck è una ricetta facile,fresca e veloce infatti si prepara in 10 minuti. Una ricetta perfetta per chi vuole cambiare un po’ a tavola soprattutto nel rispetto della tipicità e stagionalità.

Ingredienti per 4 persone:

-10gr burro;

-1 mazzetto di asparagi;

-300gr di pasta di semola;

-sale q.b;

-100gr speck;

-150ml di panna da cucina;

-50gr parmigiano;

Procedimento:

Lavare e tagliare a pezzettini gli asparagi tenendo da parte delle punte. Successivamente mettere nel frullatore gli asparagi con panna e parmigiano e frullare fino ad attonere una crema.

Tagliare a striscioline lo speck e rosolarlo nel burro. Aggiungere allo speck, le punte di asparagi tagliate a metà nel senso della lunghezza e farle insaporire.

Dopo rovesciare la crema di asparagi in padella e lasciarla scaldare per due minuti.

Intanto far bollire l’acqua in una pentola e salarla. Quando bolle,aggiungerci la pasta e cuocerla.

Scolare la pasta al dente e continuare la cottura in padella aggiungendola alla crema e saltarla finchè non si amalgama il tutto.

Una volta pronto,impiattare la pasta distribuendola per bene e decorare con striscioline di speck e punte di asparagi.

Curiosità:

Gli asparagi fanno bene all’umore perchè contengono triptofano, un amminoacido che serve a sintetizzare il neurotrasmettitore della felicità. Inoltre sono ricchi di vitamine,sali minerali e acido folico che permette il corretto funzionamento del sistema nervoso. Contengono, inoltre, l’asparagina che è un diuretico naturale. Sono consigliati anche per chi soffre di tensione idrica, aiutano la digestione e i movimenti intestinali.

A cura di Chiara Battaglia, Alessia Guida, Emanuel Menna, Alessandra Avolio.