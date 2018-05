Ricetta dall’alberghiero di Vico Equense

Misto corto con peperoni e riccio aromatizzati alla menta

Per due persone

160 gr di pasta corta

1 peperone di medie dimensioni

100 gr di polpa di ricci

menta

Lavare i peperoni, pulirli e tagliarli a listarelle. Mettere una pentola con olio e aglio, far soffriggere i peperoni finchè non saranno cotti e successivamente aggiungere le foglioline di menta. Nel frattempo preparare una pentola con l’acqua sul fuoco, salarla al momento dell’ebollizione e colare la pasta. Lasciar cuocere per cinque e sei minuti, scolare e continuare la cottura nella pentola dove sono stati cotti i peperoni, finchè non sarà pronto. Impiattare in un piatto fondo ed aggiungere la polpa di riccio cruda.

A cura dei ragazzi dell’istituto alberghiero di Vico Equense ”De Gennaro”

Amedeo Fontana e Alessandra Avolio