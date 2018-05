Articolo di Maurizio Vitiello – Autotrasporto: revoca del fermo. Punzi: “Anche un tecnico della F.A.I. per la riapertura di via Croce alle autovetture.”

Revocato il fermo che era stato proclamato dagli autotrasportatori del Porto di Salerno.

La decisione è stata presa ieri, 16.05.2018 all’unanimità al termine di una lunga e animata riunione nella sede della Federazione Autotrasportatori Italiani, convocata dal Segretario Regionale del Coordinamento F.A.I., Angelo Punzi, per comunicare agli associati gli esiti del Tavolo Tecnico che si era tenuto ieri mattina presso la Capitaneria di Porto di Salerno, su convocazione del Comandante Giuseppe Menna.

Lo stato di fermo era stato annunciato per Salerno per 5 giorni, dal 21 al 25 maggio 2018, per le difficili situazioni di lavoro non idonee a garantire la sicurezza del personale viaggiante.

Punzi precisa: “Grazie alla disponibilità e all’impegno preso da parte di tutti i convenuti al Tavolo Tecnico, gli autotrasportatori hanno deciso di revocare il fermo, pur mantenendo lo stato di agitazione per la mancata apertura, in entrambi i sensi, di via Benedetto Croce per le sole autovetture.

Chiediamo in tal senso all’assessore De Maio del Comune di Salerno che anche un nostro ingegnere, esperto in mobilità, possa partecipare, insieme all’Università di Salerno, alle indagini per la verifica della possibilità di aprire via Croce alle autovetture.

Siamo certi che la forte risposta vista nei giorni scorsi da parte di tutti gli attori pubblici e privati, gli interventi messi in campo e il rinnovato entusiasmo della comunità portuale salernitana porteranno ad una crescita esponenziale dei flussi di traffico dello scalo salernitano”.

Situazione da seguire.

Info:

Ufficio Stampa Coordinamento FAI:

tel. 089 761171 | mobile 339 7099353

Maurizio Vitiello