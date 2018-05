Un altro campione del Napoli soggiorna per relax in Costa d’Amalfi: stiamo parlando di Jorginho, regista azzurro e calciatore della Nazionale. Sosta breve per il brasiliano naturalizzato italiano, che nei prossimi giorni sarà impegnato con l’Italia, visto che è stato convocato dal nuovo Commissario Tecnico, Roberto Mancini, per la gara contro l’Arabia Saudita del 28 maggio.

Il centrocampista della squadra allenata da Sarri ha fatto visita a Villa Rufolo, prima di esser passato al Bar San Domingo, poi è giunto a Positano (dove è atteso alla Cambusa) che ha visitato anche 2017: Jorginho è infatti un habitué della Costiera Amalfitana, ma in questa occasione è giunto per rilassarsi un po’ dopo una stagione bella e snervante, in cui il Napoli ha sfiorato la vittoria del campionato. Nelle scorse settimane la Divina ha visto la presenza del portiere Pepe Reina, che l’anno prossimo vestirà la maglia rossonera del Milan.