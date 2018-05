C’era il sindaco di Positano Michele De Lucia per la costa d’ Amalfi oggi a Napoli per parlare del PUT e delle riforme proposte dal consigliere Alfonoso Longobardi che così ne parla.

Si è tenuta oggi presso la Commissione Urbanistica del Consiglio Regionale della Campania l’audizione dei Sindaci della provincia di Salerno ed in particolare della costiera amalfitana sulla mia proposta di legge regionale di modifica ed aggiornamento del PUT.

L’audizione è stata molto positiva e stiamo lavorando alacremente per arrivare ad una riforma urbanistica attesa da 30 anni e invocata da tutto il territorio.

A tal fine, visto che è all’esame della stessa Commissione la nuova legge di semplificazione sul Governo del Territorio (sulla materia urbanistica), con la giunta e con gli uffici regionali preposti stiamo valutando possibili emendamenti da inserire già in questa legge per avere i primi risultati di riforma e aggiornamento del Piano Urbanistico Territoriale, la cui legge lo ricordo risale al 1987 e necessita di essere adeguata e resa moderna. Tutto ciò, avviene ovviamente, insieme al prosieguo dell’esame e dell’approvazione della mia proposta di legge che può arrivare in aula in tempi certi e celeri. In tal modo avremo due fronti aperti con i quali dare modernità ad un territorio ingessato da troppo tempo, semplificando le leggi regionali nel pieno rispetto di quelle nazionali.

Finora in commissione urbanistica tutte le audizioni svolte sono state molto positive e costruttive ed abbiamo recepito le istanze delle Amministrazioni locali.

Il lavoro dunque prosegue, ovviamente nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio.

Dobbiamo dare risposte concrete, certe e veloci. Vanno mantenuti gli impegni presi con la ‘politica del fare’. Cittadini e Comuni chiedono il cambiamento e l’aggiornamento di una legge non più capace di rispondere alle vocazioni dei territori e delle città.