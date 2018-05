Ravello va in cielo Vincenzo Mansi, padre del parroco don Angelo

Ravello, Costiera amalfitana. Va in cielo Vincenzo Mansi, padre del parroco don Angelo. 95 anni, per quasi trenta anni ha servito la Chiesa di Ravello al fianco di don Giuseppe Imperato, ora sostituito proprio dal figlio che che ha retto la parrocchia di Vettica di Amalfi. Lascia i tre figli, don Angelo, Pantaleone e Pina, dove viveva a Scafati, domani alle 11 i funerali.

Luigi Buonocore ha postato le condoglianze della comunità religiosa ravellese.

«L’intera Comunità, in unità di propositi con i Frati Minori Conventuali, gli operatori pastorali e le realtà associative, è vicina, con intima tristezza, a Don Angelo Mansi, Parroco di Ravello, per la scomparsa del suo amato Papà Vincenzo. Ne ricorda i lunghi anni al servizio della Chiesa locale coma sacrista, spesi con spirito di generosa collaborazione e alto senso del dovere. In questo momento di dolore, la Comunità ecclesiale affida, nell’accorata preghiera, la Sua anima alla potente intercessione del Santo Patrono, di S. Maria Assunta, di S. Francesco e del Beato Bonaventura, nella fiduciosa speranza che il Signore gli abbia riservato il premio dei giusti. Esprime ai congiunti ed ai familiari tutti fervidi sentimenti di commossa solidarietà e profondo cordoglio».