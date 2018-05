Da Ravello a Torre del Greco , Patrizia Porzio ieri ha presentato la sua candidatura “La cultura al centro”

Ieri sera la presentazione, con primo sostenitore il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, uno dei politici di razza della Campania, che pur non intervenendo nella difficile campagna elettorale , nella popolosissima città della provincia di Napoli, ha sicuramente apportato un pizzico della sua esperienza. La competizione è difficile , ma Patrizia Porzio non si tira indietro. Intanto una curiosità con Torre del Greco la cittadina della Costa d’ Amalfi ha in comune i coralli , un legame antico che si rinnova.

Ieri la presentazione con successo.

«La Cultura al Centro », questo lo sloganelettorale di Patrizia Porzio candidata a Consigliere Comunale nella lista civica D.A.I. (Diritti Agli Italiani) a sostegno del Candidato Sindaco Giovanni Palomba.

Artista torrese a tutto tondo, la Porzio svolge la sua attività professionale coniugando la carriera artistica, che l’ha vista esibirsi nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri, a quella di management ed event planning.

I suoi progetti culturali, finanziati con Fondi P.O.R e P.O.C attraverso l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania, hanno da sempre valorizzato il territorio regionale con azioni di recupero artistico-architettonico di siti di rilevanza storica, promuovendo e coinvolgendo nel contempo, le realtà artistiche locali, i giovani talenti e le eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio.

Legata da un doppio filo a Ravello, città della musica e sua dimora elettiva, ed a Torre del Greco, città natia e suo luogo del cuore, si è da sempre dedicata alla promozione di eventi di respiro internazionale ed alla riqualificazione dei beni culturali.

Il suo background politico-culturale l’ha portata ad essere vicina alle realtà associative, al mondo giovanile e presente alle problematiche sociali, umanitarie delle fasce meno abbienti.

Attualmente è coinvolta nel Progetto Regionale “Ben…essere Giovani”, il cui obiettivo è quello di formare a Torre del Greco giovani nel campo dell’enogastronomia attraverso “Laboratori del Gusto”, Laboratori dell’Orto Mediterraneo con la realizzazione di un Evento Finale “Il Convivio Mediterraneo-Il Riscatto Baronale” attraverso una fusione tra gusto e arte ed una rievocazione delle tradizioni e della storia della città di Torre del Greco.

Il suo Progetto Politico si basa mettendo a servizio della città la sua professionalità e le sue competenze attraverso le tematiche a lei più vicine – Turismo e Cultura – sulle quali punta per un rilancio economico e sociale del territorio, per un recupero in termini di vivibilità e sostenibilità ambientale e per la creazione di posti di lavoro legati a servizi e ricettività turistica.

Per questo motivo sostiene e si fa portavoce dei punti programmatici proposti dalla Pro-lococittadina: dalla realizzazione del Porto turistico, alla conversione di strutture già esistenti in poli ricettivi, turistici, culturali artigianali di eccellenza, ad una maggiore attenzione alle problematiche sull’inquinamento delle acque marine.

Per Patrizia si tratta di un ritorno alla vera vocazione culturale e turistica di Torre del Greco, al recupero dei suoi valori e della sua storia, dei suoi percorsi religiosi, dei sentieri naturalistici del Vesuvio, delle tradizioni agroalimentari dei suoi vigneti e delle coltivazioni dei prodotti tipici, dell’artigianato del corallo e del cammeo e della maestria della scuola pittorica ed orafa torrese, della grande tradizione lirica e teatrale, della valorizzazione dei percorsi di lava della città sotterranea e delle sue ville vesuviane ponendo “La Cultura al Centro” della sua amata Torre del Greco!

Non possiamo che dargli un grande in bocca al lupo per questa avventura, sicuri che apporterà tanto alla città per le sue competenze ed energie.