Ravello: stop ai bus turistici, si alle vie del mare. La città deserta con il traffico

Appelli giungono anche da Ravello, contro i bus turistici che ingorgano la Statale amalfitana e il traffico, come dicono infatti al Bar Calce, la Città della Musica rimane deserta a causa del traffico. I turisti sono scoraggiati nel raggiungere Ravello, considerando infatti che da Positano ci vogliono circa 4 ore e da Amalfi 1 ora e mezza. Ravello è una delle mete artistiche più belle al mondo, ed in Campania per la sua estensione ha la maggiore presenza di risorse artistiche e archeologiche.