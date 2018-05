La contezza di quanto affermato, in tempi brevi, sarà resa pubblica, perché è dovere e compito del buon Amministratore mettere in evidenza quanto finora realizzato.

SULLE STRISCE BLU A CASTIGLIONE

Ci risulta davvero complicato commentare idiozie di tali dimensioni…pur tuttavia proveremo a farlo.

Dopo aver liberato l’area lato mare al bivio di Castiglione dalla sosta selvaggia, fatto l’attraversamento pedonale ed il camminamento e attesa bus SITA in sicurezza per i cittadini, nel primo tratto in salita per Ravello a sinistra sono stati convertite Ie strisce blu con strisce gialle, riservate esclusivamente ai cittadini residenti, per cui, in percentuale, più possibilità di trovare il posto.