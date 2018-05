Ravello, interruzione fornitura idrica: chiusi gli uffici comunali

Gli uffici del Comune di Ravello resteranno chiusi nel turno pomeridiano a causa dell’interruzione della fornitura. Date le circostanze, che hanno visto l’Ausino intervenire da questa mattina in lavori di manutenzione straordinaria delle condotte idriche, si è optato per la chiusura. I lavori sono stati realizzati in gran parte nel centro della Città della Musica e sul tutto il territorio della frazione di Sambuco. Gli uffici riapriranno a pieno regime domani, giovedì 24 maggio.