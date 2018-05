Ravello. Giuseppe Lima condannato a 18 anni di reclusione per l’omicidio di Patrizia Attruia

Questa mattina il Tribunale di Salerno, nell’udienza dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare Maria Zambrano, ha condannato Giuseppe Lima a 18 anni di reclusione per l’omicidio “volontario aggravato” di Patrizia Attruia in concorso con Vincenza Dipino, avvenuto nel marzo 2015 a Ravello. Inizialmente il Pubblico Ministero Giancarlo Russo aveva chiesto per Lima la condanna a trent’anni di reclusione per i futili motivi. Ma l’aggravante è stata esclusa insieme alla premeditazione e la scelta del rito abbreviato ha portato alla riduzione di un terzo della pena. Luigi Gargiulo, avvocato difensore di Lima, di dichiara parzialmente soddisfatto ed annuncia ricorso in appello.