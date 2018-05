RAVELLO FESTIVAL 2018 DAL 1 GIUGNO VIA ALLA PREVENDITA DEI BIGLIETTI

Ad un mese dal concerto inaugurale della 66esima edizione del Ravello Festival che vedrà sul palco del Belvedere di Villa Rufolo la Philharmonia Orchestra di Londra diretta dalla bacchetta di Esa-Pekka Salonen in un programma tutto dedicato a Richard Wagner, nume tutelare della rassegna, venerdì 1 giugno (dalle ore 10) via alla prevendita per i ventisei appuntamenti in cartellone.

I biglietti saranno acquistabili sul sito ufficiale www.ravellofestival.com e sul circuito www.bookingshow.it.

Il Ravello Festival, anche quest’anno offrirà al pubblico della Città della Musica il meglio della scena mondiale: grandi orchestre internazionali e acclamati direttori, nomi storici e autori di ricerca del jazz, compagnie ammiraglie di balletto, coreografi contemporanei e icone intramontabili della danza, contaminazione tra generi diversi, pagine inedite e produzioni speciali che nell’estetica della rappresentazione traggono ispirazione dai grandi temi di sempre, e dalle “questioni” lasciate aperte dal Novecento. Firmano il programma Alessio Vlad (musica), Maria Pia De Vito (jazz), Laura Valente (danza, tendenze, formazione, mostre e nuovi linguaggi) al terzo anno della loro direzione artistica. Un’offerta culturale resa possibile grazie allo sforzo delle politiche pubbliche della Regione Campania che radica nel sostegno alle eccellenze dell’industria creativa un segmento fondamentale della sua strategia di sviluppo.

Per info 089858422 boxoffice@ravellofestival.com