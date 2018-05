Ravello, divieto di balneazione a Marmorata su indicazione dell’Arpac

Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino ha imposto con l’ordinanza n.31 del 21 maggio, il divieto di balneazione nella zona di Marmorata. La decisione è giunta in seguito ad una nota del Dipartimento Provinciale di Salerno dell’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, nda), che il 17 maggio scorso ha realizzato dei prelievi in mare, che sconsigliano l’acqua per la balneazione, vietando l’immersione nel tratto di spiaggia indicato. L’area in questione già negli scorsi anni è stata oggetto di controlli, per la presenza della vasca degli scarichi reflui da Ravello, con immissione in mare attraverso condotta sottomarina. Marmorata si conferma tra le maglie nere della Costa d’Amalfi per la balneazione, dopo Minori e Atrani.