Ravello, cure termali per gli anziani residenti: il 30 maggio ci sarà l’incontro esplorativo

Il Comune di Ravello ritorna ad organizzare attività che hanno come finalità la cura e il benessere degli anziani: l’Amministrazione comunale ha individuato il periodo dal 5 al 12 novembre 2018, per organizzare un ciclo di cure termali a fini terapeutici e riabilitativi per cittadini residenti ultrasessantacinquenni, autosufficienti.

A tal fine è stato messo in calendario un incontro esplorativo di fattibilità per mercoledì 30 maggio (ore 11), presso la Casa Comunale, sita in Palazzo Tolla. L’anno scorso gli anziani hanno soggiornato Telese Terme, nel beneventano, dove sono stati in compagnia anche del sindaco Salvatore Di Martino.

Grazie ai benefici delle acque termali e dei trattamenti di benessere, gli anziani possono alleviare molte delle patologie a cui sono soggetti, come reumatismi e dolori in generale: un momento che può diventare una breve soggiorno dove curare i malanni del tempo, rilassando il corpo e la mente.