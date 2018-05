Ravello, convocato il Consiglio Comunale per venerdì 11: si parlerà di rendicontazione per il prossimo triennio

Tutto pronto per il Consiglio Comunale a Ravello. Quest’ultimo si terrà il giorno venerdì 11 maggio, alle ore 10, in sessione ordinaria e pubblica in prima convocazione, con seconda convocazione alla stessa ora il giorno successivo. Il giorno venerdì 11 maggio, alle ore 9,30, inoltre, si terrà presso la sala di rappresentanza della casa Comunale di via Toro anche il Question Time cittadino.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 227- Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio 2017- 2019.