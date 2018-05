Ravello Consiglio Comunale: il resoconto della Maggioranza Rinascita Ravellese

Ieri, venerdì 11 maggio 2018, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ravello, si è celebrato il Consiglio Comunale, in cui si è proceduto all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017-2019. La cittadina della Costiera amalfitana al centro della politica non solo in Costa d’ Amalfi ma anche in Campania. Ecco il comunicato della maggioranza guidata dal sindaco Salvatore Di Martino

“Si è dato inizio ai lavori, come di consueto, con le comunicazioni del Sindaco: si è partiti dall’analisi dello stato di rallentamento dello smaltimento dei rifiuti presso lo S.T.I.R. di Battipaglia, tenuta dal Consigliere delegato Ivan Calce, il quale ha sottolineato che, nonostante il momento di forte criticità, il Comune di Ravello riesce a difendersi e a non creare disagi alla collettività; Il Sindaco poi ha rappresentato all’assise che, dopo anni, si è rimesso mano al sito internet istituzionale del Comune, soprattutto al fine di aggiornarlo con le nuove direttive in tema di trasparenza ed anticorruzione; si è affrontata poi la problematica della Galleria “nuova”, la quale risulta scarsamente illuminata in forza di un impianto che necessita di un’attenta attività di manutenzione da parte della Provincia di Salerno, Ente proprietario, che ha fatto registrare dei notevoli ritardi nell’intervento, nonostante questa Amministrazione si sia impegnata concretamente, acquistando anche i fari da posizionarvi all’interno e rendendosi addirittura disponibile a provvedere ella stessa alla sostituzione dei vecchi e non più funzionanti apparati. Con una costante pressione si è riusciti ad ottenere l’intervento della Provincia che ripristinerà, nei prossimi giorni, l’illuminazione all’interno della Galleria; il Sindaco poi ha affrontato il tanto discusso argomento della richiesta di restituzione della Sala Frau alla Fondazione Ravello, affermando che ciò è stato fatto nell’esclusivo interesse del Comune di Ravello e dei cittadini tutti, per un esigenza di accentramento degli uffici, ciò, evidentemente, senza recare danno alla stessa fondazione ne intaccando i rapporti con la governance; infine Il Sindaco ha notiziato il Consiglio sulla prossima apertura dell’Auditorium all’aperto, struttura della quale beneficerà anche il Comune di Ravello, grazie ad un Protocollo d’intesa con la Regione e la Chiesa.”

Si è passati così al successivo punto all’o.d.g..

Il gruppo consiliare di minoranza insieme per Ravello ha presentato un’interrogazione avente ad oggetto la viabilità in Costiera, sottolineando i problemi nella circolazione soprattutto in questo periodo.

Puntuale e approfondita la risposta del Primo Cittadino, e del Consigliere delegato alla viabilità, di, i quali hanno rappresentato come già si sono ottenuti i primi risultati, grazie all’istituzione del divieto di circolazione dei bus nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, annunciando che è volontà di questa Amministrazione chiedere un provvedimento per il prossimo anno, volto a predisporre un divieto assoluto di circolazione per i bus superiori agli 8mt.

Si è proceduto, poi, all’analisi del Rendiconto, grazie ad una dettagliata valutazione amministrativa del Sindaco e del Vicesindaco, incentrata in particolare sugli interventi concretizzati in meno di due anni di governo, affermando con orgoglio di aver, tra l’altro, contenuto il livello di imposizione delle tasse, tributi ed imposte, pur garantendo tutti i servizi, certamente migliorati.

Il raggiungimento di risultati importanti in così poco tempo danno contezza dello straordinario lavoro messo in piedi da questa Amministrazione, adoperatasi non poco per poter riprendere il Paese dallo stato di degrado assoluto e di disastro ereditato dalla precedente amministrazione.

Il gruppo di Maggioranza si è trovato, ancora una volta, a dover imbattersi in un gruppo di minoranza, insieme per Ravello, che continua a portare avanti una opposizione improntata al rifiuto di ogni forma di collaborazione e volto, a più riprese, ad offendere l’operato del Gruppo Rinascita (probabilmente perché spaventati dai grandiosi risultati raggiunti in così poco tempo dall’attuale Maggioranza), ma anche degli Uffici Comunali, che vengono continuamente vilipesi da un’attività di mero ostruzionismo, priva di ogni interesse per il bene di Ravello.

Con il terzo punto all’o.d.g. si è istituita la Commissione Consiliare permanente per l’imposta di Soggiorno, e la nomina dei componenti, che è la seguente: Sindaco Di Martino, Consigliere Cantarella, Consigliere di Palma, Consigliere Mansi, Consigliere Amato.

Si è così conclusa la seduta, che ha rappresentato per il Gruppo di Maggioranza “Rinascita Ravellese” una ulteriore occasione per dimostrare lo straordinario impegno che ogni giorno dedica all’attività Amministrativa di questo Paese, al solo scopo di ridare dignità e nuova linfa, perché Ravello torni a splendere. Perché Rinasca, ogni giorno di più, dal torpore nel quale la passata amministrazione, con la sua scialba attività, l’aveva segregata.

