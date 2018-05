Ravello consiglio comunale. Galleria senza luci, Rifiuti e sfratto della Fondazione Ravello dalla Sala Frau. Ecco cosa si è detto

Ieri, venerdì 11 maggio 2018, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ravello, si è celebrato il Consiglio Comunale, in cui si è proceduto all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017-2019. La cittadina della Costiera amalfitana al centro della politica non solo in Costa d’ Amalfi ma anche in Campania. Ecco il comunicato della maggioranza guidata dal sindaco Salvatore Di Martino

“Si è dato inizio ai lavori, come di consueto, con le comunicazioni del Sindaco: si è partiti dall’analisi dello stato di rallentamento dello smaltimento dei rifiuti presso lo S.T.I.R. di Battipaglia, tenuta dal Consigliere delegato Ivan Calce, il quale ha sottolineato che, nonostante il momento di forte criticità, il Comune di Ravello riesce a difendersi e a non creare disagi alla collettività; Il Sindaco poi ha rappresentato all’assise che, dopo anni, si è rimesso mano al sito internet istituzionale del Comune, soprattutto al fine di aggiornarlo con le nuove direttive in tema di trasparenza ed anticorruzione; si è affrontata poi la problematica della Galleria “nuova”, la quale risulta scarsamente illuminata in forza di un impianto che necessita di un’attenta attività di manutenzione da parte della Provincia di Salerno, Ente proprietario, che ha fatto registrare dei notevoli ritardi nell’intervento, nonostante questa Amministrazione si sia impegnata concretamente, acquistando anche i fari da posizionarvi all’interno e rendendosi addirittura disponibile a provvedere ella stessa alla sostituzione dei vecchi e non più funzionanti apparati. Con una costante pressione si è riusciti ad ottenere l’intervento della Provincia che ripristinerà, nei prossimi giorni, l’illuminazione all’interno della Galleria; il Sindaco poi ha affrontato il tanto discusso argomento della richiesta di restituzione della Sala Frau alla Fondazione Ravello, affermando che ciò è stato fatto nell’esclusivo interesse del Comune di Ravello e dei cittadini tutti, per un esigenza di accentramento degli uffici, ciò, evidentemente, senza recare danno alla stessa fondazione ne intaccando i rapporti con la governance; infine Il Sindaco ha notiziato il Consiglio sulla prossima apertura dell’Auditorium all’aperto, struttura della quale beneficerà anche il Comune di Ravello, grazie ad un Protocollo d’intesa con la Regione e la Chiesa.”