Ravello: Concorso per 2 agenti polizia municipale (vigili urbani) il bando

Mobilita’ volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di agente di Polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Ravello rende noto l’avviso di selezioni per colloquio per la copertura di due posti di lavoro nella Polizia Municipale, di categoria C, con contratto a tempo indeterminato,

mediante procedura di mobilita’ esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni. Il termine perentorio per la presentazione delle domande e’ fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, e’ disponibile presso il Comune di Ravello – via San Giovanni del Toro n. 1 – 84010 Ravello (SA) – tel. 089/857122 e sul sito internet del comune www.comune.ravello.sa.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».