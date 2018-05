Ravello, bus finisce contro due auto in sosta: donna portata in ospedale. Traffico in tilt

Brutto incidente questa mattina a Ravello, in località Civita. Un bus con a bordo diverse persone è finito contro due auto in sosta, danneggiandole in modo serio. Ad avere la peggio, però, è stata una donna che era a bordo del pullman: questa è rimasta ferita lievemente dopo l’impatto del veicolo ed ha necessitato dei soccorsi del 118.

Celermente è stata portata al presidio di Castiglione di Ravello, l’ospedale Costa d’Amalfi. Si è venuto a creare, ovviamente, un caos per quanto riguarda la viabilità: il traffico è andato in tilt, fino a quando non sono intervenute le forze dell’ordine a cercare di gestire la situazione e cercare di capire la dinamica dell’incidente.