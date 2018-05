Ravello anche Villa Barluzzi in vendita, mistero per la Rondinaia di Vidal. Ecco che succede nel mercato immobiliare della cittadina della Costiera amalfitana .

Villa Barluzzi è in vendita per una cifra inferiore ai tre milioni di euro . Villa Civita ben cinquanta milioni di euro , mentre l’hotel Palumbo è ancora all’asta a Salerno con un prezzo dimezzato rispetto a quello inizialmente di mercato

Relativamente economica la splendida location anche per gli affitti, sui 4500 a settimana, dove a Positano ci si arriva a notte con Villa degli affreschi, ma è difficile far paragoni. Positano e Ravello sono sicuramente le località più prestigiose della costa d’ Amalfi.

Il vero mistero è la Villa Rondinaia che fu di Gore Vidal. Attualmente si riesce a sapere ben poco, si parlava di un progetto museale , per renderla aperta, ma si sono rivelate tutte intenzioni dichiarate senza fondamento. Attualmente la Villa , messa in vendita forse fittiziamente per valutarla e trovare un accordo fra i soci che la acquistarono ( si parlava di oltre 20 milioni di euro ) , non viene pubblicizzata e su trip advisor ci sono tre commenti sparuti , ma nessuno che descrive un soggiorno.