Quasi alla fine i lavori del nicchiario nel Cimitero di Sorrento

Al Cimitero di Sorrento proseguono a buon ritmo i lavori per il completamento del nicchiario. Sono tante le persone che attendono per poter dare una giusta sistemazione ai propri cari e, se tutto va bene, probabilmente la consegna delle nicchie dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo giugno. In un mare di notizie negative, disservizi e disagi, è giusto anche segnalare gli aspetti positivi. In questo caso, quindi, un complimento alla Ditta appaltatrice ed all’Architetto Gaetano Milano, progettista nonché direttore dei lavori.