Quarti playoff D maschile, Jolly Animation Salerno ospita Saviano

Tutto pronto per la sfida tra Jolly Animation Pallacanestro Salerno e Ca. e Bi. Saviano, gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie D maschile. Domani sera – sabato 19 maggio, ore 21 – il team di coach Monteleone proverà a mettere subito le cose in chiaro per indirizzare la serie in proprio favore e continuare a sognare il salto in Serie C Gold, dopo aver già conquistato la certezza della C Silver. Lo farà al PalaSilvestri del rione Matierno, con la forza del pubblico amico.

Roberto Lasala, play classe 1994, non vede l’ora di scendere sul parquet. “Abbiamo fatto una bella stagione fin qui, perdendo pochissime partite, e vogliamo arrivare fino in fondo – afferma alla vigilia della sfida contro i savianesi – Il presidente Sorgente ha costruito una squadra per vincere il campionato. In regular ci siamo espressi su un livello superiore ai valori del campionato ma i playoff sono una cosa a parte e bisognerà tenere gli occhi aperti sempre, perché in partite secche si rischia di gettare alle ortiche quanto di buono fatto precedentemente”. Lasala è concentratissimo: “Rispettiamo Saviano, una bella squadra che non va sottovalutata e ha nelle individualità una forza importante. Noi, invece, siamo una squadra abbastanza lunga, con un gruppo cementato. Chiunque va in campo fornisce un grande contributo. Siamo consapevoli delle nostre forze e del grande lavoro fatto negli allenamenti. Se giochiamo come sappiamo, senza strafare e facendo vedere quel che abbiamo sempre fatto, abbiamo potenzialità per arrivare fino in fondo”. La chiosa è… accademica. “Ci sentiamo come quando si è in procinto di dare un esame all’università: se hai studiato, non hai problemi. Sappiamo da inizio anno che il nostro obiettivo è vincere e siamo preparati”. Parola di Roberto Lasala.