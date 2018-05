Pronto il Napoli di Ancelotti: David Luiz con Koulibaly, Vidal per Hamsik: i dettagli

Si valuta anche il gran colpo di mercato con Balotelli

Secondo riferito dal Corriere della Sera, Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente presidente e allenatore del Napoli, sono pronti a dare il via al mercato azzurro con grandi colpi pronti ad essere esplosi.

David Luiz è il difensore del Chelsea che potrebbe far coppia con Koulibaly, Arturo Vidal il

centrocampista, pupillo di Carletto, che non farebbe certo rimpiangere l’eventuale addio di Hamsik. E poi c’è l’affare

Balotelli, può arrivare a parametro zero dal Nizza: lui vuole Napoli e Raiola sta già pianificando una trattativa.