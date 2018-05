Pronta la Msc Seaview, la madrina sarà Sophia Loren. Al battesimo della nave anche Michelle Hunziker e Zucchero

La Msc Seaview è la più grande nave da crociera mai costruita in Italia, realizzata nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dotata di tecnologie e soluzioni di ultima generazione adottate per la prima volta su una nave passeggeri. Il prossimo 9 giugno, nel porto di Genova, ci sarà la cerimonia per la consegna all’armatore sorrentino Gianluigi Aponte. La madrina della nuova ammiraglia sarà la grande Sophia Loren ma alla festa interverranno anche Michelle Hunziker e Zucchero. Con la Seaview la flotta da crociera di Msc raggiunge il numero di 15 navi e si avvicina al traguardo previsto entro il 2026 di 24 unità. Per la costruzione di questo ultimo gioiello hanno lavorato 4.000 persone. La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l’estate, Msc Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Msc Seaview farà, quindi tappa, nelle città più attrattive del Mediterraneo occidentale.