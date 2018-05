Promozioni ed eventi di giugno alla farmacia Elifani a Meta Sorrento

La Farmacia Elifani dispone di un ampio reparto dedicato all’ alimentazione speciale, con particolare riguardo ad alimenti senza glutine, secchi, fresci e surgelati ed alimenti aproteici per insufficienti renali. Ampio spazio è riservato anche a prodotti ed alimenti per l’infanzia. Una linea dermocosmetica a marchio della farmacia è formulata per ridurre il rischio di allergie ed offre una gamma completa per la cura di viso e corpo, garantita dal farmacista.

A giugno tante promozioni ed eventi, infatti a partire da martedì 5 giugno ci sarà la giornata promozionale Multiecentrum, il giorno dopo 6 giugno, una consulenza nutrizionale per l’intolleranza al glutine.

Giovedì 7 e 21giugno consulenza nutrizionale, martedì 12 giugno test di prevenzione per l’osteoporosi MOC (mattina e pomeriggio)

Mercoledì 26 giugno consulenza dermatologica dalle 16:00 alle 19:00 la poche Posay

Oltre a tanti eventi ci sono fantastiche promozioni, come il Test allergie alimenti e inalanti 69€ anziché 120,

Oppure la nuova linea Ceravè che potrai usufruire di un buono sconto di 2€ su un prodotto visto corpo.

Inoltre, alla Farmacia Elifani, potrai effettuare GRATIS il test di Amsler per la prevenzione della degenerazione maculare senile.

Info e contatti

Farmacia elifani Dr. Giuseppe De Simone

Via Angelo Cosenza 2/4 80062 Meta ( NA ) – Tel. 081 8786605