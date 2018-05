Come i Programmi VIP dei Casinò Online imitano i Programmi dei Casinò reali

Ci sono poche cose che danno l’idea del lusso tanto quanto entrare dentro un casinò, accolti da un Personal VIP Manager e trattati come dei re per tutto il tempo in cui si resta lì. Tuttavia, oggi è possibile vivere l’esperienza VIP dei casinò senza nemmeno recarsi in un casinò, poiché i casinò online hanno fatto sì che la vera esperienza da VIP sia disponibile per tutti i giocatori.

L’esperienza VIP dei casinò online è leggermente diversa da quella dei casinò live ma, nella pratica, le due cose si somigliano molto. I giocatori di alto profilo che amano le grandi scommesse e la bella vita sono generosamente ricompensati in ogni modo possibile.

I programmi VIP dei casinò online differiscono l’uno dall’altro per certi versi, ma la maggior parte dei casinò assegna ai giocatori un VIP manager col quale è possibile parlare di qualunque tema o problematica e che offre bonus speciali per ricompensare la fedeltà del giocatore, e molti casinò addirittura portano i giocatori in giro per il mondo offrendo loro speciali vacanze e viaggi totalmente gratuiti.

Se si è abituati a essere trattati in modo speciale e si ama giocare ai giochi da casinò, è possibile trovare Programmi VIP di casinò online dedicati ai giocatori italiani su OnlineCasinoReports.it e godersi tutti i vantaggi di essere VIP player di alto livello.

I vantaggi di essere un VIP

L’esperienza dei casinò online è per certi versi diversa da quella dei casinò live. Per esempio, giocando online è necessario spostare denaro dentro e fuori il proprio account e questo comporta l’attesa delle tempistiche di transazione e limiti su depositi e versamenti. Essere un VIP significa alzare questi limiti, ottenere pagamenti più rapidi e di solito essere trattati meglio degli altri giocatori.

Oltre a questo, si possono ottenere molti bonus speciali, un numero più elevato di Comp Point e premi tutte le volte che si gioca. I casinò son ben lieti di ricompensare chi scommette parecchio con una percentuale di kickback più elevata rispetto agli altri giocatori e di questo si può parlare col proprio Personal VIP Manager.

Lo status di VIP player è riservato ai grandi scommettitori e ai giocatori fedeli che spendono gran parte del loro tempo libero giocando nello stesso casinò online, quindi considerate i vantaggi dei programmi VIP e capirete in fretta perché essere fedeli a un sito VIP è meglio che giocare su diversi siti di casinò.