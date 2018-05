PROGETTOCASA-IMMOBILIARE: Appello disperato dei residenti per l’affitto regolare in centro

Come dalle ultime statistiche ricavate da vari social network, e stando al telefono e per strada ad ascoltare le persone che si lamentano continuamente di non trovare un alloggio centrale in penisola sorrentina e in costiera amalfitana, per i propri figli che stanno in procinto di sposarsi, e tutto quello che riescono a trovare è adibito a casa vacanza per i turisti.

Dal sondaggio emerge, che le percentuali che hanno risposto sono contente dell’afflusso turistico al centro del paese, ma , nonostante ciò, le case con affitti regolari che stanno nelle colline di Sorrento Vico Equense, Piano di Sorrento, Massa Lubrense ecc.. non vengono affittate mai o quasi mai.

Il consiglio che do’ in questo momento e di venire incontro, da parte delle autorità, ad una richiesta forte e disperata di famiglie che non riescono a trovare un alloggio per loro, e cioè di potenziare le linee di trasporto per le zone collinari, di illuminare le strade, e di rendere più agibile, ed usufruibile il centro collinare,(Priora, Sant’Agata, Colli di Fontanelle e di San Pietro, Arola, Massa Lubrense, e frazioni).

Proprio per abbracciare ed agevolare l’afflusso turistico centrale nei mesi di vacanza,e, così, rendere l’economia di tutti più florida.

Dato che tutto il sud ma soprattutto la Campania e le nostre zone, hanno come risorsa economica primaria il turismo.

Rendendo la zona collinare più agibile gli abitanti del centro della penisola, sarebbero più propensi a spostarsi.

Il mio è un appello raccolto da anni di esperienza esterna ed interna con l'immobiliare e con l'attività giornalistica, nel frattempo vi allego il link delle proposte fuori centro di affitti regolari.

Paola d'Esposito

Progetto Casa Immobiliare

Corso Italia, 371 Piano di Sorrento

0818788600

3382796034