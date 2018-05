“Progetto Scala – Il coraggio di una scelta” Ecco la lista di Antonio Ferrigno . I NOMI

Scala, Costiera amalfitana. Come anticipato da Positanonews quest’anno Luigi Mansi fronteggerà una lista che gli darà filo da torcere nel cercare di portare a termine il terzo mandato. E’ nata “Progetto Scala – Il coraggio di una scelta”

Nuova tappa del percorso intrapreso dalla lista “Progetto Scala – Il coraggio di una scelta” verso le elezioni amministrative del 10 giugno 2017!

Stamane, il candidato alla carica di Sindaco, Arch. Antonio Ferrigno, ed i candidati alla carica di consigliere comunale hanno sottoscritto, con grande entusiasmo, la dichiarazione di accettazione della candidatura. La firma è avvenuta direttamente in Municipio, confermando la volontà della neonata lista di agire nella più totale trasparenza ed alla luce del sole. Evidente il messaggio trasmesso: nessuna paura ed avanti tutta con determinazione!

Di seguito, i nomi dei “sette coraggiosi” che accompagneranno l’Arch. Ferrigno in questa sfida elettorale:

Dott. Gerardo Apicella, Prof. Massimiliano Bottone, M° Mattia Esposito, Arch. Anna Fimiani, Avv. Raffaella Mansi, Sig. Emiddio Proto ed Arch. Giulia Proto.

Domani si procederà alla presentazione del programma amministrativo e del logo. Tuttavia, per l’ufficializzazione della lista dovrà aspettarsi ancora qualche giorno, secondo tempi e modi previsti dalla legge.

PROGETTO SCALA-IL CORAGGIO DI UNA SCELTA c’è! Oggi è stata ripristinata ufficialmente la DEMOCRAZIA!

10/05/2018